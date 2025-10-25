  1. Inicio
La Heroína: La CNII

La iniciativa fue firmada por el CNE, la Unidad de Política Limpia, el Conadeh, universidades, gremios profesionales y organizaciones de la sociedad civil.

La Coalición Nacional para la Integridad de la Información (CNII) que promueve un acuerdo para combatir la desinformación y garantizar que las elecciones generales del 30 de noviembre se desarrollen de forma transparente, pacífica e inclusiva. La iniciativa fue firmada por el CNE, la Unidad de Política Limpia, el Conadeh, universidades, gremios profesionales y organizaciones de la sociedad civil.

