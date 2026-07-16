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La Heroína: Argentina

La selección de Argentina protagonizó una remontada memorable ante Inglaterra tras revertir un marcador adverso de 1-0 en los minutos finales del partido

  • Actualizado: 16 de julio de 2026 a las 00:00

Deportes. La selección de Argentina protagonizó una remontada memorable ante Inglaterra tras revertir un marcador adverso de 1-0 en los minutos finales del partido. Los argentinos igualaron al minuto 85 con un gol de Enzo Fernández y sellaron la victoria en el tiempo de descuento (90+2) gracias a Lautaro Martínez. Con este triunfo, Argentina disputará el domingo la final del torneo frente a España.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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