La Heroína: Argentina

Deportes. La selección de Argentina protagonizó una remontada memorable ante Inglaterra tras revertir un marcador adverso de 1-0 en los minutos finales del partido. Los argentinos igualaron al minuto 85 con un gol de Enzo Fernández y sellaron la victoria en el tiempo de descuento (90+2) gracias a Lautaro Martínez. Con este triunfo, Argentina disputará el domingo la final del torneo frente a España.