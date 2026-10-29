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La Heroína: Analisa Torres

La jueza federal, de 66 años, sustituye al fallecido juez Alvin Hellerstein en el proceso penal contra Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores, que se sigue en Nueva York

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 00:00

La jueza federal, de 66 años, sustituye al fallecido juez Alvin Hellerstein en el proceso penal contra Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores, que se sigue en Nueva York. Torres acumula más de 26 años de experiencia judicial trabajando en los tribunales estatales de Nueva York, y como jueza federal del Distrito Sur de Nueva York. Es descendiente de una familia de magistrados de origen puertorriqueño.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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