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La Heroína: AMDC
Ambiente. Anunció que su estrategia para la protección del bosque en la actual temporada de verano bajo el operativo “Cero incendios 2026” se basará en tres pilares: intervención rápida, monitoreo tecnológico avanzado y coordinación interinstitucional para proteger las zonas forestales de Tegucigalpa. El trabajo se potenciará con el uso de drones para vigilancia y acceso a zonas de difícil acceso.
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Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 00:00
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