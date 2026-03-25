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La Heroína: AMDC

Ambiente. Anunció que su estrategia para la protección del bosque en la actual temporada de verano bajo el operativo “Cero incendios 2026” se basará en tres pilares: intervención rápida, monitoreo tecnológico avanzado y coordinación interinstitucional para proteger las zonas forestales de Tegucigalpa. El trabajo se potenciará con el uso de drones para vigilancia y acceso a zonas de difícil acceso.

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 00:00

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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