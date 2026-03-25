La Heroína: AMDC

Ambiente. Anunció que su estrategia para la protección del bosque en la actual temporada de verano bajo el operativo “Cero incendios 2026” se basará en tres pilares: intervención rápida, monitoreo tecnológico avanzado y coordinación interinstitucional para proteger las zonas forestales de Tegucigalpa. El trabajo se potenciará con el uso de drones para vigilancia y acceso a zonas de difícil acceso.