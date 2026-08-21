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El Villano: Urias Jabin Lovo

Según la acusación, el hombre fingió sufrir un infarto durante una transmisión en vivo en TikTok y realizó la llamada al Sistema 911 como parte de una acción para generar entretenimiento

  • Actualizado: 21 de agosto de 2026 a las 00:00

Un tribunal de Danlí, El Paraíso, ordenó la detención judicial de un creador de contenido acusado por el Ministerio Público de los delitos de trato degradante agravado contra un menor de edad y abuso de llamadas de emergencia. Según la acusación, el hombre fingió sufrir un infarto durante una transmisión en vivo en TikTok y realizó la llamada al Sistema 911 como parte de una acción para generar entretenimiento.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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