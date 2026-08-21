El Villano: Urias Jabin Lovo

Un tribunal de Danlí, El Paraíso, ordenó la detención judicial de un creador de contenido acusado por el Ministerio Público de los delitos de trato degradante agravado contra un menor de edad y abuso de llamadas de emergencia. Según la acusación, el hombre fingió sufrir un infarto durante una transmisión en vivo en TikTok y realizó la llamada al Sistema 911 como parte de una acción para generar entretenimiento.
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