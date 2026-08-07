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El Villano: Roosevelt Hernández

El exjefe militar comparece hoy ante la justicia para responder por acusaciones de atentados a la libertad de prensa y abuso de autoridad

  • Actualizado: 07 de agosto de 2026 a las 00:00

Comparece hoy a la audiencia de declaración de imputado por la causa incoada en su contra por el Ministerio Público, por presuntos delitos cometidos contra periodistas y por atentados contra la libertad de prensa y de expresión, durante el período en que se desempeñaba como jefe de la institución castrense. El exmilitar enfrenta otra denuncia por abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la hija de un periodista.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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