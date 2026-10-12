El Villano: Ricardo Salgado

Justicia. Agentes policiales lo detuvieron en la colonia Los Pinos de Tegucigalpa, por suponerlo responsable del asesinato de su tía, Sandra Verónica Salgado, y de atentar contra la vida de su madre y su abuela, a quienes habría atacado con un machete. El ataque ocurrió cuando las mujeres le reclamaron por agredir a un gato. Además del delito de parricidio, también se le imputó el de maltrato animal.