El villano: Óscar Montecinos

Justicia. Un juez de Letras Penal, en audiencia inicial, le dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas en el juicio que se le sigue por suponerlo responsable del delito de violencia contra la mujer en un hecho ocurrido el 1 de mayo de 2025, durante las celebraciones del Día del Trabajo. Si es encontrado culpable será condenado a una pena de uno a cuatro años de prisión y una multa de 100 a 200 días.