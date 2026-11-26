Fue declarado culpable del delito de provocación sexual en perjuicio de la libertad e indemnidad sexual de menores de edad, por el que fue acusado por la Unidad contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP) del Ministerio Público. El hombre deberá cumplir un año de trabajo comunitario en la municipalidad de Villa Nueva, Cortés, y pagar una multa de 40,000 lempiras.