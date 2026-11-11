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El Villano: Marvin J. Flores

Condenado a nueve años y nueve meses de prisión Flores, detenido en Yoro en 2024, por tráfico de drogas, tenencia de armas y munición prohibida

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 00:00

En un juicio abreviado, fue condenado a nueve años y nueve meses de prisión por los delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego, porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido, tenencia de munición de uso prohibido y tráfico ilícito de armas de fuego y explosivos. Flores fue detenido el 16 de noviembre de 2024 en la aldea El Mogote, a inmediaciones de la carretera principal de Sulaco, Yoro.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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