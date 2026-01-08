  1. Inicio
El Villano: Luis Redondo

El Congreso Nacional analiza hoy un informe jurídico para decidir si realiza el escrutinio de más de 19 mil actas y valida los resultados electorales del 30 de noviembre​​​​​

  • Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 00:00

Política. Se juega su última carta y convoca para hoy a una reunión del pleno del Congreso Nacional para conocer un análisis jurídico electoral (elaborado por sus asesores legales) y decidir si el Congreso Nacional procede a hacer el escrutinio de votos de las 19,167 actas de igual número de Juntas Receptoras de Votos y validar con ello quién ganó y quién perdió en las elecciones del 30 de noviembre.

