El Villano: Luis Redondo

Política. Se juega su última carta y convoca para hoy a una reunión del pleno del Congreso Nacional para conocer un análisis jurídico electoral (elaborado por sus asesores legales) y decidir si el Congreso Nacional procede a hacer el escrutinio de votos de las 19,167 actas de igual número de Juntas Receptoras de Votos y validar con ello quién ganó y quién perdió en las elecciones del 30 de noviembre.