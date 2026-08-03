El Villano: Lenin

Justicia. El hombre que fue señalado en redes sociales por presunto maltrato animal y detenido por la Policía Nacional de Honduras, tras ser captado arrastrando a un perro encadenado a la parte trasera de su camioneta mientras circulaba por las calles de Choloma, quedó en libertad. De acuerdo con las autoridades, el fiscal de turno ordenó su liberación después de constatar que el animal no presentaba lesiones físicas.