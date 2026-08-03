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El Villano: Lenin

El fiscal de turno ordenó su liberación después de constatar que el animal no presentaba lesiones físicas

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 00:00

Justicia. El hombre que fue señalado en redes sociales por presunto maltrato animal y detenido por la Policía Nacional de Honduras, tras ser captado arrastrando a un perro encadenado a la parte trasera de su camioneta mientras circulaba por las calles de Choloma, quedó en libertad. De acuerdo con las autoridades, el fiscal de turno ordenó su liberación después de constatar que el animal no presentaba lesiones físicas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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