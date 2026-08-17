El Villano: José Castillo

Sucesos. El Ministerio Público informó que agentes de la ATIC, en coordinación con el C-2 de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, ejecutaron una orden de captura en su contra por el delito de tráfico de drogas agravado, debido a su presunta condición de integrante de una red denominada “Los Castillos”, a la que señalan como una de las estructuras de narcotráfico que operan en la zona sur del país.