El Villano: Gilbert Reyes

Comenzó a ser juzgado ayer por el asesinato de tres mujeres en Roatán, Islas de la Bahía. El Ministerio Público informó que el juicio, que se extenderá por cinco días, se realiza en los tribunales de la isla caribeña donde ocurrió el asesinato de Dione Beatriz Solórzano, Nikendra McCoy y María Antonia Cruz el 7 de enero de 2024; se informó, además, que se acreditarán más de 100 medios de prueba contra el imputado.