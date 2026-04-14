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El Villano: Gilbert Reyes

Arranca en Roatán el juicio por el asesinato de tres mujeres; el Ministerio Público presentará más de 100 pruebas por el crimen ocurrido en 2024

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 00:00

Comenzó a ser juzgado ayer por el asesinato de tres mujeres en Roatán, Islas de la Bahía. El Ministerio Público informó que el juicio, que se extenderá por cinco días, se realiza en los tribunales de la isla caribeña donde ocurrió el asesinato de Dione Beatriz Solórzano, Nikendra McCoy y María Antonia Cruz el 7 de enero de 2024; se informó, además, que se acreditarán más de 100 medios de prueba contra el imputado.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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