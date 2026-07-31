  1. Inicio
  2. · Opinión
  3. · Héroe y Villano

El Villano: Gianni Infantino

La FIFA enfrenta el rechazo de la UEFA y la Concacaf tras intentar vender la Copa del Mundo a inversores privados, desatando una severa crisis

  • Actualizado: 31 de julio de 2026 a las 00:00

Se enfrenta a una tormenta tras revelar sus intensiones de vender la Copa del Mundo a inversores privados. La UEFA ha decidido no participar en competiciones FIFA mientras no se retire totalmente la propuesta. La Concacaf también decidió por unanimidad oponerse a la propuesta. “El futuro del fútbol - y su principal activo - debe permanecer en manos de la familia del fútbol”, dijeron en un comunicado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias