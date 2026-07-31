El Villano: Gianni Infantino

Se enfrenta a una tormenta tras revelar sus intensiones de vender la Copa del Mundo a inversores privados. La UEFA ha decidido no participar en competiciones FIFA mientras no se retire totalmente la propuesta. La Concacaf también decidió por unanimidad oponerse a la propuesta. “El futuro del fútbol - y su principal activo - debe permanecer en manos de la familia del fútbol”, dijeron en un comunicado.