El Villano: Evo Morales

Los fiscales que lo investigaron por el delito de trata agravada de personas, debido a su presunta relación con una menor de edad cuando era gobernante, han reunido más de 170 pruebas de cargo en su contra para un juicio oral, informó una fuente oficial. La acusación formal contra Morales fue presentada en octubre pasado y está pendiente de que la Justicia fije la fecha para el inicio del juicio por este caso.