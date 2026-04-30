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El Villano: Evo Morales

Fiscalía reúne 170 pruebas contra Evo Morales por trata de personas; el exmandatario espera fecha de juicio oral por su relación con una menor

  • Actualizado: 30 de abril de 2026 a las 00:00

Los fiscales que lo investigaron por el delito de trata agravada de personas, debido a su presunta relación con una menor de edad cuando era gobernante, han reunido más de 170 pruebas de cargo en su contra para un juicio oral, informó una fuente oficial. La acusación formal contra Morales fue presentada en octubre pasado y está pendiente de que la Justicia fije la fecha para el inicio del juicio por este caso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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