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El Villano: Alexander Portillo

Condenan por lavado de activos a un socio de Magdaleno Meza, detenido en Copán. Su audiencia de individualización de pena será el 4 de junio

  • Actualizado: 28 de mayo de 2026 a las 00:00

El Ministerio Público informó de que el hombre detenido el 18 de mayo de 2024 junto a Denis Noé Fuentes Portillo en la aldea Las Bodegas del municipio de Nueva Arcadia, Copán, fue condenado ayer por el delito de lavado de activos y que la audiencia de individualización de la pena será el día 4 de junio. La fiscalía dijo que estos dos hombres son miembros de la estructura criminal de Magdaleno Meza.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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