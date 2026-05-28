El Villano: Alexander Portillo

El Ministerio Público informó de que el hombre detenido el 18 de mayo de 2024 junto a Denis Noé Fuentes Portillo en la aldea Las Bodegas del municipio de Nueva Arcadia, Copán, fue condenado ayer por el delito de lavado de activos y que la audiencia de individualización de la pena será el día 4 de junio. La fiscalía dijo que estos dos hombres son miembros de la estructura criminal de Magdaleno Meza.