El Villano: Adonaldo Yánez

El albañil de 27 años fue localizado sano y salvo por agentes policiales en una zona montañosa de Marcala, La Paz, luego de que presuntamente simulara su propio secuestro y exigiera el pago de un millón de lempiras por su rescate. La Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS-DPI), indicó que el hombre dijo que tomó la decisión porque “quería descansar debido a que el trabajo que realizaba era pesado”.