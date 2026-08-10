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El Villano: Adonaldo Yánez

La Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS-DPI), indicó que el hombre dijo que tomó la decisión porque “quería descansar debido a que el trabajo que realizaba era pesado”

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 00:00

El albañil de 27 años fue localizado sano y salvo por agentes policiales en una zona montañosa de Marcala, La Paz, luego de que presuntamente simulara su propio secuestro y exigiera el pago de un millón de lempiras por su rescate. La Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS-DPI), indicó que el hombre dijo que tomó la decisión porque “quería descansar debido a que el trabajo que realizaba era pesado”.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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