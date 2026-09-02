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El Héroe: Shin Fujiyama

Construyen en solo 12 días una nueva escuela en la comunidad de Umru, La Mosquitia, impulsando la educación y la edificación de más centros en la zona

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 00:00

“¡Misión cumplida!”, escribió en sus redes sociales, donde anunció que, “en tan solo 12 días desde la colocación del primer bloque”, se completó el proyecto de construcción de la escuela de la comunidad de Umru, en La Mosquitia hondureña. Agradeció el apoyo de todas las personas que se sumaron a esta causa y anunció que continuará con su cruzada de construcción de más centros escolares en la zona.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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