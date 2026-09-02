El Héroe: Shin Fujiyama

“¡Misión cumplida!”, escribió en sus redes sociales, donde anunció que, “en tan solo 12 días desde la colocación del primer bloque”, se completó el proyecto de construcción de la escuela de la comunidad de Umru, en La Mosquitia hondureña. Agradeció el apoyo de todas las personas que se sumaron a esta causa y anunció que continuará con su cruzada de construcción de más centros escolares en la zona.