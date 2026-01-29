El Héroe: Rommel Rivera

Elecciones. Tomó posesión como alcalde (reelecto) de San Luis, Santa Bárbara, el lunes 25 de enero, pero ese mismo día un recuento jurisdiccional de la elección en el TJE le dio el triunfo a su contendiente del Partido Nacional, José Carlos Toro, tras lo cual, en cumplimiento del resultado, anunció que iniciará la transición para salir con la frente en alto. “Prefiero la paz para San Luis, no merecemos confrontar”.