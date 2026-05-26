El Héroe: “Poetas en los Confines”

El proyecto editorial impulsado por Ediciones Malpaso, Editorial Efímera y Diario EL HERALDO, entre otros, y los poetas de 30 países que participarán en el X Festival Internacional de Poesía Los Confines que se celebrará del 27 al 31 de mayo que publicará una colección de 34 cuadernos virtuales de acceso gratuito, con el objetivo de fortalecer el acceso a la lectura de forma libre y gratuita para todas las personas.