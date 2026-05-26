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El Héroe: “Poetas en los Confines”

El X Festival de Poesía Los Confines y EL HERALDO lanzarán 34 cuadernos virtuales gratuitos para facilitar el acceso libre a la lectura en el país

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 00:00

El proyecto editorial impulsado por Ediciones Malpaso, Editorial Efímera y Diario EL HERALDO, entre otros, y los poetas de 30 países que participarán en el X Festival Internacional de Poesía Los Confines que se celebrará del 27 al 31 de mayo que publicará una colección de 34 cuadernos virtuales de acceso gratuito, con el objetivo de fortalecer el acceso a la lectura de forma libre y gratuita para todas las personas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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