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El Héroe: Moisés Duarte Jr.

Un joven músico de Siguatepeque formado en Berklee y Harvard alista proyectos internacionales, como el 113.º Christmas Fest. Conoce su historia

  • Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 00:00

El joven originario de Siguatepeque, ganador en 2022 de la primera edición del Festival Nacional de la Canción, actualmente se forma en St. Olaf College y ha ampliado su preparación con programas en Berklee College of Music y la Harvard Kennedy School. Tiene muchos proyectos en mente, entre ellos su participación en el 113.º Christmas Fest, que se llevará a cabo en el Orchestra Hall de Minneapolis.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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