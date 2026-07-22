El Héroe: Moisés Duarte Jr.

El joven originario de Siguatepeque, ganador en 2022 de la primera edición del Festival Nacional de la Canción, actualmente se forma en St. Olaf College y ha ampliado su preparación con programas en Berklee College of Music y la Harvard Kennedy School. Tiene muchos proyectos en mente, entre ellos su participación en el 113.º Christmas Fest, que se llevará a cabo en el Orchestra Hall de Minneapolis.