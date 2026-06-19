El Héroe: Jasson Reyes

El voluntario de la Cruz Roja en Choloma, Cortés, de 30 años, que ayudó a una madre a dar a luz en su casa de habitación. El joven forma parte de la Cruz Roja desde hace más de una década y recientemente concluyó su Licenciatura en Enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), campus Cortés. “Solo estaba haciendo mi trabajo, traté de apoyar en lo que podía”, dijo tras concluir con su apoyo de manera exitosa.