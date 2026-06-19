  1. Inicio
  2. · Opinión
  3. · Héroe y Villano

El Héroe: Jasson Reyes

El voluntario de la Cruz Roja en Choloma, Cortés, de 30 años, que ayudó a una madre a dar a luz en su casa de habitación

  • Actualizado: 19 de junio de 2026 a las 00:00

El voluntario de la Cruz Roja en Choloma, Cortés, de 30 años, que ayudó a una madre a dar a luz en su casa de habitación. El joven forma parte de la Cruz Roja desde hace más de una década y recientemente concluyó su Licenciatura en Enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), campus Cortés. “Solo estaba haciendo mi trabajo, traté de apoyar en lo que podía”, dijo tras concluir con su apoyo de manera exitosa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias