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El Héroe: “Cuarta frontera”

El corredor turístico que impulsan Guatemala y Honduras con el objetivo de transformar la región Trifinio, conectando comunidades

  • Actualizado: 17 de abril de 2026 a las 00:00

Turismo. El corredor turístico que impulsan Guatemala y Honduras con el objetivo de transformar la región Trifinio, conectando comunidades y fortaleciendo su potencial productivo y turístico. Con estos proyectos “abrimos caminos para que jóvenes y mujeres participen activamente en el desarrollo de sus territorios y construyan nuevas oportunidades para sus familias”, dijo la vicepresidenta guatemalteca, Karin Herrera.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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