El Héroe: “Cuarta frontera”

Turismo. El corredor turístico que impulsan Guatemala y Honduras con el objetivo de transformar la región Trifinio, conectando comunidades y fortaleciendo su potencial productivo y turístico. Con estos proyectos “abrimos caminos para que jóvenes y mujeres participen activamente en el desarrollo de sus territorios y construyan nuevas oportunidades para sus familias”, dijo la vicepresidenta guatemalteca, Karin Herrera.