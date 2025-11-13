  1. Inicio
El Héroe: Cristhofer Valladares

Ganó el primer lugar de la categoría de ensayo de la III edición del Concurso Literario del Departamento de Letras de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán con “Cipotes

  • 13 de noviembre de 2025 a las 00:00

Literatura. Ganó el primer lugar de la categoría de ensayo de la III edición del Concurso Literario del Departamento de Letras de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán con “Cipotes: voces pequeñas, grandes verdades”. Allan Torres Cruz obtuvo el segundo lugar con “Doña Guadalupe y su influencia en las políticas de Morazán”, y Cristian Aguilar, el tercero, con “Pensar, conversar y escribir en el contexto del todo”.

