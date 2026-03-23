El Héroe: CNA

Democracia. El Consejo Nacional Anticorrupción presentó el informe “Trazando la ruta hacia las reformas electorales” con la propuesta de cinco reformas para fortalecer los procesos electorales, entre las que resaltan: la segunda vuelta electoral, la ciudadanización de las mesas y procesos de selección de autoridades de órganos electorales y transparencia en el financiamiento de las campañas políticas.