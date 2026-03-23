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El Héroe: CNA

El CNA planteó cinco reformas para fortalecer el sistema electoral, entre ellas mayor control al financiamiento político

  • Actualizado: 23 de marzo de 2026 a las 00:00

Democracia. El Consejo Nacional Anticorrupción presentó el informe “Trazando la ruta hacia las reformas electorales” con la propuesta de cinco reformas para fortalecer los procesos electorales, entre las que resaltan: la segunda vuelta electoral, la ciudadanización de las mesas y procesos de selección de autoridades de órganos electorales y transparencia en el financiamiento de las campañas políticas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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