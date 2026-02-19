EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
·
Opinión
·
Foto del día
EE UU- Presidente Trump
Redacción
seguir +
Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 21:20
Únete a nuestro canal de WhatsApp
Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Unirme Ahora
Redacción
Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.
Ver más
redaccion@elheraldo.hn
Te gustó este artículo, compártelo
Videos Recomendados
Últimas Noticias
Luto
¿De qué murió Eric Dane, el doctor Mark “McSteamy” Sloan en Grey's Anatomy?
Redacción
Tristeza
Muere el actor Eric Dane, estrella de las series Grey´s Anatomy y Euphoria
Redacción
Glamour
Al estilo Karol G: Wendy Guevara deslumbra en los Premio Lo Nuestro 2026
Redacción
Ganadores
Listado: ¿Quiénes son los artistas ganadores de Premio Lo Nuestro 2026?
Redacción
Fracaso
Prueba piloto en la salida al sur de Tegucigalpa es un fracaso en los primeros cuatro días
Marbin López
Reformas
Bajar la edad punible abre un nuevo debate social en el país; unos están de acuerdo, otros no
Redacción
Listado
¿En qué zonas no habrá luz este viernes 20 de febrero en Honduras?
Redacción
Fe
Wisin y su esposa se bautizan en el río Jordán y comparten su decisión de fe
Redacción