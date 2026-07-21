Violencia sin tregua en Honduras

La violencia no da tregua en Honduras, un país que, si bien no está en guerra, continúa registrando una de las tasas de homicidios más altas de la región centroamericana y del continente.

Aunque Honduras ha logrado una reducción importante en las cifras de homicidios respecto a años anteriores, lamentablemente sigue figurando entre los países con mayores tasas de muertes violentas por cada 100,000 habitantes en Centroamérica. A nivel continental, permanece entre las naciones con los índices más elevados de violencia. En 2024, además, Honduras registró la tasa más alta de femicidios/feminicidios de América Latina, con aproximadamente 4.3 casos por cada 100,000 mujeres.

Uno de los hechos que más indignación y temor ha generado recientemente ocurrió el fin de semana en La Ceiba, Atlántida, donde cuatro jóvenes, integrantes de una misma familia, fueron raptados y posteriormente encontrados sin vida en distintos puntos de la ciudad.

Como suele ocurrir en estos casos, las autoridades han informado que se encuentran investigando y que las primeras hipótesis apuntan a un posible conflicto entre maras o pandillas como móvil del crimen.

Sin embargo, los familiares han solicitado que no se hagan señalamientos prematuros, al considerar que los jóvenes no tenían vínculos con dichas estructuras criminales.

El clamor de la familia -y junto a ellos, de la sociedad en general- es que este múltiple asesinato sea investigado con rigurosidad y que se identifique, lo antes posible, a los responsables materiales e intelectuales.

La impunidad no puede seguir siendo el refugio de los delincuentes, sicarios y asesinos que operan en el territorio nacional.

Las autoridades tienen la obligación de fortalecer las acciones de seguridad e investigación en favor de una ciudadanía que exige mayores niveles de protección y justicia, así como el castigo de quienes siembran terror y dolor en las comunidades