Una nueva tragedia vial enluta a varias familias hondureñas y pone de relieve el creciente peligro en las carreteras del país, que a diario se convierten en escenario de accidentes fatales.

Desgraciadamente, en Honduras la muerte en las vías parece haberse normalizado ante la indiferencia de la ciudadanía y, principalmente, de los conductores de unidades de transporte -urbanos, interurbanos, particulares y motocicletas-. Ellos son los actores principales de tragedias que no solo destrozan hogares, sino que también sobrecargan un sistema sanitario que carece de capacidad para atender a quienes sobreviven a estos eventos.

El cierre de las vacaciones de Semana Santa dejó un nuevo saldo trágico: nueve personas fallecidas y seis heridas tras el choque de un autobús y una rastra en la carretera CA-4, a la altura de Quimistán, Santa Bárbara. Según el informe del Cuerpo de Bomberos, el vehículo de carga impactó contra la unidad de transporte, provocando que esta volcara a un costado de la vía.

Tras el impacto, trascendieron detalles alarmantes: la rastra transportaba cianuro, un compuesto químico altamente tóxico. Esto obligó a las autoridades a activar protocolos de seguridad estrictos, estableciendo un perímetro de restricción de 800 metros y prohibiendo temporalmente el tránsito de personas y vehículos en la zona.

Lo sucedido en Quimistán no debe pasar desapercibido. Debe ser un campanazo de alerta para que las autoridades competentes tomen, de una vez por todas, acciones concretas. Es imperativo expandir la educación vial para peatones y conductores, aplicar con rigor las leyes vigentes y promover las reformas legales que sean necesarias para frenar esta epidemia en las carreteras.

La tragedia, aunque dolorosa, debe servir como “terreno fértil” para que surjan cambios positivos.