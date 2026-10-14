La huelga de los médicos, que hoy cumple 38 días, ha evidenciado una vez más la grave crisis del sistema sanitario hondureño y ha reforzado, entre representantes de diversos sectores sociales y políticos, la demanda de nombrar a un ministro de Salud. En la presente administración, el presidente de la República, Nasry Asfura, decidió asumir personalmente la titularidad de esa Secretaría de Estado para “acelerar” las soluciones y “supervisar” de cerca los cambios necesarios.

Sin embargo, su gestión del conflicto con el gremio médico no ha sido eficiente: la falta de acuerdos para poner fin al paro es evidente y los demás problemas que azotan al sector se han agudizado.

Con la huelga, la mora quirúrgica -uno de los compromisos iniciales de Asfura- continúa aumentando, según estadísticas oficiales. Lo mismo ocurre con las listas de espera para consultas especializadas, mientras que la escasez de medicamentos e insumos sigue sin superarse. A esta crisis de atención se suman las precarias condiciones de la infraestructura hospitalaria y el deterioro del equipo médico, factores que impiden ofrecer servicios oportunos y de calidad.

Existe un consenso generalizado en que Honduras necesita que su sistema de salud sea gestionado por un profesional con experiencia en el sector, sólidos conocimientos técnicos, científicos y administrativos, y con la capacidad de optimizar tanto la ejecución presupuestaria como la gestión del personal.

Más allá de las buenas intenciones del presidente Asfura, el país requiere con urgencia un ministro dedicado a tiempo completo a enfrentar esta emergencia sanitaria.

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El país necesita un ministro que coloque la salud pública por encima de los intereses partidarios y que siente las bases de una transformación profunda del sistema sanitario. La prioridad debe ser garantizar una atención digna, oportuna y de calidad para la población hondureña.