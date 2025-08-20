“Tu voto construye Honduras”

Es el nombre de la campaña que para promover un voto informado y responsable en las próximas elecciones del 30 de noviembre ha lanzado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

La iniciativa tiene el objetivo de motivar a los hondureños a ejercer el voto de manera consciente, informada y responsable, reflexionando en el impacto que tendrá, dijeron los líderes empresariales al hacer pública la importante iniciativa, a tan solo cuatro meses de la fecha señalada para la elección de los nuevos administradores del Estado.

“La democracia se fortalece cuando la ciudadanía participa con criterio, evaluando las opciones y eligiendo con base en información verificada”, dijo Anabel Gallardo, presidenta del Cohep, durante el lanzamiento de la campaña.

Las elecciones son la columna vertebral de cualquier sistema democrático, el cual permite que la voluntad del pueblo expresada en las urnas se traduzca en gobierno y acción política.

Las elecciones son el arma que el pueblo tiene para evaluar el desempeño de quienes les han gobernado y favorecerlos con sus votos, o castigarlos.

De ahí la importancia de aprender a votar, y más allá de eso, a elegir a las personas que asumirán las riendas del Estado para el próximo cuatrienio, y que los elegidos sean los mejores de los que corren por los cargos públicos en contienda.

El ejemplo del Cohep debería ser asumido por otros organismos e instituciones de la sociedad para masificar los mensajes sobre la importancia de unas elecciones transparentes, democráticas, que permitan la participación masiva de los electores.

Honduras demanda que sus mejores hijos e hijas sean quienes la gobiernen y luchen de frente contra los grandes problemas que les agobian, y para lograrlo ¡cada voto cuenta!