Tragedia en el anillo, un grito de alerta

Una nueva tragedia enluta a tres familias en Tegucigalpa y, de paso, nos deja un mensaje sobre el alto grado de vulnerabilidad de la capital hondureña.

La capital es, sin duda, la ciudad de los extremos climáticos; se debate día a día entre los incendios forestales, los altos índices de contaminación y la escasez de agua en la época seca, mientras que con las lluvias llegan las inundaciones y los deslizamientos de tierra, entre otros eventos que en muchas ocasiones arrebatan la vida y los bienes de muchas personas.

Cada uno de estos eventos nos expone como una ciudad en la que se desconocen o no se aplican las normas básicas de urbanismo, dando paso al desorden con el que ha crecido la capital en los últimos años.

La tragedia ocurrida en el anillo periférico es un llamado de atención para que empresarios, autoridades y la población en general exijan que el desarrollo urbano se haga de manera ordenada, observando las normas de construcción en todos los puntos de la ciudad. También demanda una revisión de la legislación correspondiente para ajustarla a las necesidades actuales.

La muerte de los tres compatriotas no debe pasar a ser una estadística más de las víctimas de desastres en la ciudad.

Este incidente debería ser el punto de partida para comenzar a hacer las cosas bien. Una evaluación de la zona de desastre es urgente, pero igualmente necesario es extenderla a toda la geografía capitalina.

Tegucigalpa no puede seguir creciendo a ciegas, apostándole a la suerte en cada temporada climática.

Honrar la memoria de quienes hoy ya no están implica asumir, de una vez por todas, la responsabilidad compartida de construir una capital más segura, ordenada y, sobre todo, humana. Si no actuamos hoy, la próxima tragedia será solo cuestión de tiempo.