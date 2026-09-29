Tegucigalpa, 448 años entre avances y desafíos

Tegucigalpa, la capital de Honduras, fundada el 29 de septiembre de 1578 bajo el nombre de “Real de Minas de la Villa de San Miguel de Heredia de Tegucigalpa”, celebra hoy su 448.º aniversario. Esta fecha la encuentra marcada por importantes avances que la colocan como una de las capitales centroamericanas en constante proceso de modernización, aunque cargando sobre sus espaldas problemas estructurales que golpean con fuerza a su población.

En este aniversario, por ejemplo, la ciudad vive una de las crisis hídricas más graves de su historia por los bajos niveles de agua en sus principales fuentes de abastecimiento: las represas Los Laureles y La Concepción.

La crisis es solo el reflejo de la desidia de gobernantes que, con el paso de los años, desatendieron la problemática y obviaron la construcción de nuevas fuentes de abastecimiento acordes con el crecimiento poblacional.

A pesar de ello, no se puede desconocer que la Tegucigalpa de hoy ha avanzado. Con todo y sus problemas a cuestas, ha logrado dar pasos importantes, principalmente en la construcción de modernos edificios, centros comerciales, oficinas estatales e importantes vías de comunicación que muestran la cara del desarrollo.

Sin embargo, persisten demandas urgentes que deben ser atendidas por sus autoridades: extender la red de agua potable, combatir la inseguridad, mitigar el crecimiento desordenado en laderas o cauces de ríos, resolver el congestionamiento vial y generar fuentes de empleo, entre otras.

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Tegucigalpa es, en suma, una capital con la oportunidad de celebrar su historia sin olvidar los grandes retos que debe enfrentar para ofrecer respuestas concretas a su gente. El desafío es monumental, pero debe ser asumido con hidalguía por sus autoridades y la población en general. No podemos ser indiferentes.