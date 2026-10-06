La Semana Morazánica es ya una de las fechas más esperadas por la población hondureña: una “segunda Semana Santa”, dedicada por muchos a volver a sus pueblos de origen y por otros a recorrer los diversos atractivos turísticos del país.

Junto a la Semana Santa y las fiestas de fin de año, representa el período vacacional con mayor impulso para la industria del turismo, una de las actividades más activas y dinámicas del sector productivo nacional.

El panorama en el que se festeja este año la Semana Morazánica quizá no sea el más óptimo, ya que encuentra al país enfrentando una severa crisis económica, impulsada por el alto costo de los combustibles, el encarecimiento de la vida que presiona a miles de familias, el desempleo y los persistentes índices de inseguridad y violencia.

Esta semana, el gobierno puso en vigor el congelamiento de precios al diésel -combustible que mueve casi en su totalidad al transporte urbano e interurbano-, lo que garantizaría que no haya aumentos en el pasaje durante estos días, además de aportar una relativa estabilidad a los precios de la canasta básica.

Asimismo, la salida de vacacionistas de la capital y la llegada de lluvias -que han mejorado los niveles de las represas que abastecen a la ciudad- deberán representar un alivio para las autoridades municipales, que debido a la crisis hídrica se han visto obligadas a restringir el suministro de agua a solo dos veces al mes.

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Oportunos son los llamados a la precaución: conducir con cuidado, no hacerlo bajo los efectos del alcohol y respetar los límites de velocidad son solo algunos consejos a tomar en cuenta. Disfrutar de los espacios que ofrece nuestra patria, compartir en familia o con amigos y retornar con bien a nuestros hogares y trabajos debe ser hoy la meta principal. Felices vacaciones para todos