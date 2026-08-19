Reformas eléctricas siguen en vilo

A pesar de la urgencia del Poder Ejecutivo por contar con un nuevo marco legal que impulse las reformas necesarias para la recuperación del subsector eléctrico, en el Congreso Nacional aún no se logran los consensos requeridos para su aprobación.

Aunque se suponía que las diferencias con la bancada liberal ya se habían destrabado, ayer surgió una nueva controversia luego de que la Asociación de Alcaldes Liberales pidiera a sus diputados incluir en la propuesta algunos “insumos” que no estaban contemplados en el documento inicial.

Ahora queda esperar que los liberales incorporen a su propuesta las peticiones de los alcaldes -las cuales aún no se han hecho públicas- y que estas sean aceptadas por los nacionalistas.

La postura pública del liberalismo es que apoyan las reformas para el rescate de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), argumentando que solo buscan garantizar que la empresa siga siendo pública, preste un servicio eficiente y los ciudadanos paguen menos.

Sin embargo, tras la reunión entre diputados, alcaldes y directivos del Partido Liberal, ha quedado claro que los desacuerdos internos en torno a la propuesta superan a los puntos de encuentro, por lo que la aprobación de las reformas tendrá que esperar un poco más.

Así, aunque existe un discurso unánime sobre la necesidad de rescatar la ENEE, los verdaderos acuerdos siguen supeditados a la negociación política. Hasta que la clase política no ponga las prioridades del país por encima de los intereses partidarios, el costo de esta espera lo seguirá pagando la ciudadanía.

Queda esperar que los diputados reflexionen y actúen con responsabilidad y que en sus decisiones prevalezcan los criterios técnicos y el bienestar del pueblo hondureño por encima de los intereses partidarios o personales.