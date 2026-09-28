Reformas electorales

La crisis que marcó el proceso electoral de 2025 es reciente y, tras la misma, varios sectores políticos y sociales se han apresurado a presentar al Congreso Nacional una serie de reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, encaminadas a fortalecer la institucionalidad y el respeto al voto.

Son varios proyectos los que ya se encuentran en las manos de los diputados, incluido el último, elaborado por varias organizaciones de la sociedad civil con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que contiene 87 reformas encaminadas, según sus impulsores, a fortalecer la democracia y el sistema electoral.

La iniciativa incluye al menos 5 reformas constitucionales. Resaltan entre ellas la segunda vuelta electoral y la ciudadanización de las mesas electorales, que, de paso está decir, son las más controversiales, dada la oposición de varios sectores políticos que tienen bajo la manga una serie de objeciones a su aprobación.

Las elecciones separadas de diputados y alcaldes también se incluyen en el paquete de reformas que, si se quiere que comiencen a ser aplicadas en el próximo proceso electoral de 2030, deben ser aprobadas antes de que concluya la legislatura de 2026 y esperar su ratificación en la legislatura del año próximo.

Desde ya se vislumbra que la aprobación de las reformas no será un proceso expedito, dados los intereses de la clase política, que ya deja ver su posición de rechazo a aquellas reformas que puedan quitarle el control del proceso electoral.

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Más allá de los intereses de los políticos, se espera que prevalezcan los del pueblo hondureño, que no solo demanda, sino que reclama reformas que aseguren que crisis como la del proceso electoral anterior no volverán a ocurrir. Alcanzar tal propósito demanda una clase política responsable y a tono con las demandas de sus electores.

Las reformas han entrado a la agenda del debate público y la clase política representada en el hemiciclo definirá el tipo y calidad de democracia que quiere dar a Honduras para que el reciente pasado no se repita.