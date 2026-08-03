Reforma eléctrica sigue en espera

Los liberales siguen sin presentar su propuesta de reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica, lo que mantiene estancada la aprobación del texto que ya avanzó en dos de los tres debates reglamentarios.

La bancada opositora ha venido anunciando que trabaja en una contrapropuesta técnica orientada a solventar los problemas estructurales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

“Estamos trabajando con rapidez y dedicación, y confiamos en que lograremos una propuesta que signifique beneficios reales para Honduras”, señaló la congresista liberal Luz Ernestina Mejía. La legisladora detalló que los ejes centrales del proyecto son evitar la privatización de la estatal, reducir la tarifa eléctrica y ampliar la cobertura del servicio en el territorio nacional.

Entre tanto, el presidente Asfura reiteró su llamado a los congresistas para respaldar su iniciativa de reformas, la cual considera indispensable para rescatar a la ENEE de la crisis actual.

“El problema es muy profundo y tiene varias facetas”, enfatizó el mandatario.Según las autoridades de la estatal, la institución arrastra una elevada deuda, pérdidas técnicas y financieras, demandas que rondan los 25 mil millones de lempiras y una falta de inversión sostenida en generación, transmisión y distribución.

Por su parte, el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, advirtió que, de no tomarse decisiones a la brevedad, el país podría enfrentar escenarios aún más críticos.Las proyecciones actuales no son nada halagadoras y coinciden en la urgencia de reformas integrales. Queda esperar que los diputados actúen con responsabilidad y que en sus decisiones prevalezcan los criterios técnicos y el bienestar del pueblo hondureño por encima de los intereses partidarios o personales. La industria eléctrica es el motor que mueve a Honduras; dejar que la ENEE siga hundiéndose en la ineficiencia y las deudas, no es la solución.