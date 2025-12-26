Nasry Asfura, presidente electo

Nasry Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional, fue declarado por el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) presidente electo de Honduras en vísperas de la Navidad.

No se puede desconocer que la Declaratoria llegó en un contexto poselectoral de “extrema polarización y complejidad”, como bien lo ha calificado la Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) que ha acompañado el proceso en todas sus etapas, que llevó, incluso, a las consejeras Ana Paola Hall, presidenta del CNE, y Cossette López, vocal, a resguardar su vida y continuar desde un sitio ajeno a su oficina física a continuar con firmeza su trabajo, hasta concluir con la ansiada declaratoria.

Los desacuerdos prevalecientes deberán en los próximos días resolverse haciendo uso de las instancias legales correspondientes, bajo el precepto de que la institucionalidad actuará en el marco de la legislación vigente, dejando de lado las motivaciones políticas, partidistas y personales que han aflorado a lo largo del actual proceso electoral, que debe continuar y concluir antes del 30 de diciembre con las respectivas declaratorias de diputados al Congreso Nacional y Corporaciones Municipales.

Las lecciones que el mismo deja, deben marcar el camino a seguir por una clase política obligada a buscar resolver, en el más corto tiempo, los conflictos enfrentados para asegurar procesos con más altos estándares en los próximos comicios. En este contexto la elaboración de una nueva Ley Electoral es prioritario y la inclusión en la misma de la temida, para muchos, segunda vuelta electoral, reforma necesaria para cumplir el anhelo del presidente electo: unidad, reconciliación, paz.

Los retos que le esperan al presidente electo son monumentales. La lucha contra la corrupción, la impunidad, la pobreza, son solo algunos de ellos.