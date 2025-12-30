En Honduras la muerte en las carreteras parece haberse normalizado, ante la indiferencia de la ciudadanía y principalmente de los motoristas de las unidades de transporte -urbanas, interurbanas, particulares y motocicletas-, actores principales de una tragedia que enluta hogares y carga un sistema sanitario que ya no tiene capacidad para atender a quienes sobreviven a estos eventos.

Desgraciadamente, los accidentes de tránsito son, desde hace mucho tiempo, la segunda causa de muerte violenta en el país, solo abajo de los homicidios. Solo este año, y según estadísticas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), han fallecido en este tipo de siniestros 1,825 personas de todas las edades, en más de 5,000 accidentes registrados nivel nacional.

Los conductores de motociclistas son

-según la misma fuente- el grupo más vulnerable. Se estima que los motociclistas están involucrados en cerca del 70% de los accidentes viales.

El costo para el sistema sanitario -un tema del que muy poco se habla y se analiza- es devastador, por el alto impacto económico que le representa la atención de estos pacientes, que llegan a ocupar hasta el 80% de las camas de ortopedia y una gran parte de los cupos en quirófanos de emergencia, lo que tiene como consecuencia el aumento de la mora quirúrgica en la atención de otras patologías, que pasan a interminables listas de espera.

No se desconoce que se han tomado acciones para enfrentar esta problemática, que, desgraciadamente, crece día con día, y más en estas épocas de fiestas de Navidad y Año Nuevo, ocasiones propicias para hacer un llamado a la conciencia de quienes están al volante de cualquier tipo de transporte a conducir con responsabilidad, observando, sobre todo, el cumplimiento de las leyes de tránsito