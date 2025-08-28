Las condiciones económicas de más del 50% de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) han quedado reflejadas en una reciente encuesta levantada entre más de 35,000 alumnos, en la que se constató que provienen de hogares con ingresos familiares por debajo del salario mínimo, que actualmente es de 13,985 lempiras mensuales.

El dato duro refleja que los altos índices de pobreza que golpean a Honduras son una de las barreras infranqueables de miles de jóvenes que aspiran a una carrera universitaria.

Pero ese mismo dato también resalta el interés de quienes sin importar el sacrificio han tocado las puertas de la UNAH para seguir su sueño de cursar una carrera universitaria que les permita más y mejores opciones para hacer frente y superar las condiciones de pobreza propias y de sus familias, y deja claro el importante papel de la educación pública universitaria, que, en el caso de la UNAH, sigue siendo quizá la puerta más grande que tienen para aspirar a un título universitario.

La encuesta evidencia el sacrificio de los jóvenes en su afán de obtener una carrera universitaria, tales como asumir trabajos informales, sacrificar horas de descanso y hasta reducir sus comidas diarias.

Con base en los datos obtenidos, las actuales autoridades universitarias lanzaron el programa “Mi Bienestar UNAH”, con el que buscarán ayudar a paliar los problemas económicos de parte de sus estudiantes a través de becas de alimentación y mecanismos para facilitar transporte y acceso a materiales educativos, lo que representará, según las proyecciones, una inversión del 12% del presupuesto anual de la alma mater.

Una reacción que debe aplaudirse y acompañarse. El apoyo a ellos y a ellas coadyuva a la construcción de una sociedad más solidaria y equitativa, de una Honduras más próspera