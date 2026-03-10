Llegan los efectos de la guerra en Irán

La reciente escalada del conflicto en el Medio Oriente ha demostrado una vez más que, en un mundo globalizado, la guerra no está tan lejos como parece. Sus efectos ya golpean la economía hondureña con fuertes incrementos al precio de los carburantes en el mercado local.

Los medios de comunicación y las redes sociales son los principales canales de información de un conflicto que hace llegar a estas tierras uno de sus misiles más demoledores: el alza en los combustibles que el país necesita para mover su maquinaria productiva.¿Por qué este impacto tan directo? Porque Honduras, al igual que muchas naciones en desarrollo, importa casi el 100% de los combustibles que consume; por ende, el precio a pagar es el que dicta el mercado internacional. De ahí que el encarecimiento del barril de petróleo ya se refleje en las gasolineras locales, que este fin de semana observaron un fuerte repunte en sus tarifas.

Como es de esperarse, este aumento no se queda en la bomba, sino que permea todas las cadenas productivas, elevando el costo del transporte y de la energía eléctrica. Sin duda, el golpe final lo recibirá el ciudadano de a pie a través de los productos de la canasta básica.

Por ahora, el gobierno ha anunciado un subsidio del 50% al incremento de la gasolina y el diésel, una medida necesaria pero insuficiente para frenar la crisis, ya que, si bien esta medida protege la capacidad de consumo, también representa un sacrificio fiscal de miles de millones de lempiras que dejan de invertirse en escuelas, hospitales o infraestructura.

Honduras no tiene control sobre los precios internacionales; por ello, se requiere un plan de acción integral que fortalezca la inversión en energías renovables y promueva medidas reales de ahorro en todos los sectores.