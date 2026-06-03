El accidente del lunes anterior en la colonia Villa Nueva deja lecciones que deben ser tomadas por las autoridades de tránsito y municipales para adoptar decisiones que comiencen, de una vez por todas, a ordenar el sitio donde ocurrió la tragedia. Asimismo, obliga a los transportistas -tanto dueños de unidades como motoristas- a observar literalmente los preceptos de las leyes de tránsito.

Hay que destacar que el del lunes no es el primer accidente de esa magnitud en el sector, el cual es reconocido por las propias autoridades de Vialidad como uno de los de más alta siniestralidad en Tegucigalpa por varias causas, entre las que resaltan la topografía con una pendiente pronunciada, el alto flujo de transporte y la intensa actividad comercial al borde de la carretera, con paradas de autobuses y comercios informales sobre las calzadas y derechos de vía, lo que multiplica el riesgo de fatalidades cuando un vehículo pierde el control, como ocurrió el lunes.

Lo ocurrido por el número de víctimas y las pérdidas materiales reabre el debate sobre la necesidad de tomar medidas radicales que disminuyan las posibilidades de estos siniestros en un futuro cercano.

Por ahora se sabe que la volqueta no tenía registros para poder operar y que el accidente pudo ser originado por una falla mecánica en el sistema de frenos, lo que obliga a las autoridades a endurecer las acciones para sacar de circulación esas unidades y castigar a quienes incumplen la legislación.

También es necesario que se profundicen los trabajos para la construcción de vías adecuadas, la recuperación de los derechos de vía, incluso la importación de vehículos chatarra que son desechados en los Estados Unidos, pero que aquí circulan libremente por las carreteras.

Esta es la gran tarea pendiente de todas las instituciones del Estado involucradas, antes de que lo sucedido en Villa Nueva pase a ser, simplemente, un dato más en las estadísticas de muertes del país