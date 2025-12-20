La FIL - Honduras

  1. Inicio
  20 de diciembre de 2025

De nueva cuenta, la Secretaria de las Culturas, Artes y Patrimonios de los Pueblos de Honduras, por medio de la Dirección del Libro y el Documento, y por cuarta vez a partir del 2022, se realizó este evento bibliográfico, artístico, recreativo, que permite al público interactuar con autores, librerías, casas editoras nacionales y extranjeras.

La Feria Internacional del Libro (FIL) Honduras se realizó del 11 al 14 del presente mes, bajo el lema: “Leer para vencer” las tinieblas de la ignorancia, prejuicios, estereotipos que distancian en vez de acercar y comprender y valorar las diferencias existentes.

El objetivo de la FIL es el fomento del benéfico, educativo y recreativo habito de la lectura -creativa, inspiradora, inteligente-, desarrollando el pensamiento crítico y propositivo, fomentando el diálogo entre lectores y creadores, con ello fortaleciendo el recíproco conocimiento y comprensión entre los seres humanos, más allá de diferencias étnicas, ideológicas, políticas.

El montaje y realización de esta Feria contó, como en ocasiones previas, con la generosa colaboración de instituciones diversas, privadas y estatales, embajadas de países amigos, editoriales nacionales y extranjeras.

Las y los asistentes: adultos, jóvenes, infantes, pudieron dialogar con las y los autores de obras en prosa y verso, con variadas temáticas: literarias, históricas, filosóficas, antropológicas, jurídicas, empresariales, técnicas, y obtenerlos a precios muy razonables. Además, pudieron asistir a conversatorios, conferencias, exposiciones, en un ambiente sano y amistoso.

Se trató de una oportunidad que combinó aprendizajes con recreación, conocimiento de autores y libros inéditos recién impresos, una muestra representativa del quehacer intelectual de mujeres y hombres de pensamiento con vocación de utilizar la escritura como medio de comunicación.

