La crisis del sistema sanitario

Es, sin duda, uno de los principales retos del Gobierno del presidente Asfura, quien, consciente del mismo, ha asumido la titularidad de la Secretaría de Salud, gestora de tales servicios. La tarea es inmensa dadas las condiciones precarias y el deterioro cada día creciente de los hospitales y centros de salud estatales, únicas opciones de miles de hondureños para atender sus padecimientos. La crisis del sistema se refleja en la situación actual del Hospital Escuela, principal centro asistencial del país, en el que son evidentes el deterioro de sus instalaciones físicas, su equipo médico-quirúrgico y de lavandería, la escasez de medicamentos y de personal médico. La mora quirúrgica, a nivel nacional, se estima en al menos 20,000 pacientes que están en las largas listas de espera por una cirugía. Para el caso, esta semana se conoció que, por fallas en el área de lavandería, se han suspendido la mitad de las cirugías electivas. Las condiciones en los hospitales del interior del país no son distintas y se reflejan con mayor profundidad en los centros de salud, que son los únicos puntos de asistencia en comunidades postergadas de áreas urbano-marginales y rurales.

La declaratoria de emergencia en el sector salud a nivel nacional, vigente hasta febrero de 2027 por parte del Congreso Nacional, es el primer paso de la nueva administración en el camino hacia la rehabilitación del sistema sanitario. Se ha anunciado, de igual forma, la firma de un contrato de fideicomiso para garantizar la compra y abastecimiento de medicamentos.

Alentador ha sido el anuncio de la firma del gobierno hondureño con los Estados Unidos de un Memorando de Entendimiento de Cooperación en Salud por 46.5 millones de dólares. Este contempla la contratación de recursos humanos especializados y la conformación de equipos de respuesta rápida que puedan actuar de manera inmediata ante brotes de enfermedades, muchas de ellas prevenibles mediante vacunación.

Todos y cada uno son pasos importantes que, confiamos, comiencen a dar sus frutos en el futuro cercano con atención de calidad y calidez a la población más necesitada del país.