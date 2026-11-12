Jóvenes sin educación, sin futuro

Los problemas que agobian a la sociedad hondureña son muchos y profundos, según coinciden analistas y especialistas en temas nacionales. La pobreza, la corrupción, la impunidad, la violencia, el desempleo, el alto costo de la vida y la politización de los servicios públicos son solo algunas de las dificultades que golpean a diario a los ciudadanos.

Sin embargo, hay un desafío del que se habla muy poco y que impacta con dureza el futuro de los jóvenes: la crisis educativa. EL HERALDO publicó esta semana una nota informativa que debería encender todas las alarmas de los gobernantes y de la sociedad en general por sus devastadoras implicaciones.

Según cifras del Observatorio Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), 8 de cada 10 estudiantes (79.2 %) que ingresan a la primaria no terminan la educación media en el tiempo previsto. De los 209,053 niños que entraron a primer grado en 2014, apenas 43,474 alcanzaron el doceavo grado en 2025, lo que representa una pérdida de más de 165,600 alumnos. En términos prácticos: de cada 100 niños que matriculan el primer grado, 70 llegan a sexto, 50 alcanzan noveno y solo 20 logran culminar la secundaria a tiempo.

Son adolescentes que se vieron forzados a abandonar las aulas por diversas circunstancias. Aunque la pobreza y la violencia suelen ser las razones inmediatas, este panorama también refleja la desatención y el desinterés de los gobiernos frente a un problema histórico que debería figurar en el primer lugar de la agenda de las autoridades educativas.

Ignorar este drama es condenar a Honduras a profundizar su subdesarrollo, porque un país cuya juventud no se capacita ni accede a la tecnología queda atado al estancamiento económico, empujando a las nuevas generaciones a perpetuar la pobreza en la que nacieron o a huir de su patria en busca de las oportunidades que aquí se les negaron.