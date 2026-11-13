Impostergable atender causas de la migración

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) volvió, esta semana, a poner el dedo en la llaga en el tema relacionado con la migración en el país. Ha señalado que las deportaciones, principalmente desde Estados Unidos, continúan afectando a miles de compatriotas, y que las niñas y los niños figuran entre las poblaciones más vulnerables. Las estadísticas expuestas muestran la dimensión del problema: entre enero y el 30 de octubre de 2026, Honduras recibió a 1,308 niñas y niños retornados, de los cuales 505 eran niñas y 803 niños. De estos menores, 378 viajaban solos, sin sus padres o familiares, lo que los convierte en una población en alto riesgo, expuesta a abusos, atropellos y situaciones que ponen en peligro su integridad física y su vida. Si bien es cierto que el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reducido el flujo de migrantes hacia ese país, también lo es que se siguen moviendo redes que impulsan a muchas personas a recorrer la peligrosa ruta.Las condiciones de miles de jóvenes siguen siendo precarias en el país. Ayer citábamos en este mismo espacio el desafío del Estado de Honduras de impulsar políticas que alcancen a miles de niños, niñas y adolescentes que no logran concluir su educación básica y secundaria. El Conadeh, por su parte, ha planteado la necesidad de fortalecer la protección de las personas migrantes, atender las causas estructurales que provocan este fenómeno y promover una respuesta coordinada entre los países de la región.

Atender las causas de la migración es impostergable: combatir la pobreza, generar empleo, reducir la violencia, fortalecer la justicia y enfrentar los efectos del cambio climático son acciones fundamentales para disminuir los desplazamientos y, lo más importante, proteger sus vidas y garantizarles en su tierra un futuro prometedor.