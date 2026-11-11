Honduras frente al nuevo mapa político de EE UU

Las elecciones de medio término en los Estados Unidos, y sus sorprendentes resultados, no pasan desapercibidos en Honduras, que tiene, precisamente en ese país, su principal aliado económico y el hogar de un alto porcentaje de su población que, sin importar su estatus migratorio, vive, trabaja y envía un importante volumen de remesas.

La cercanía entre los gobiernos de Trump y Nasry Asfura suponía un acercamiento y un mayor grado de cooperación, dada la afinidad ideológica de los republicanos con los nacionalistas, y mucho más tras cuatro años de una fría relación con el gobierno de Xiomara Castro, de corte izquierdista.

Pero a nueve meses del gobierno de Asfura -y tras el contundente triunfo de los demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado- la pregunta que queda sobre la mesa es: ¿cuál es el rumbo que tomarán a partir de ahora las relaciones con los Estados Unidos? Algo que en el análisis no debe pasar desapercibido es que el gobierno de Trump tiene todavía dos años por delante y que será él quien seguirá marcando el paso de la política exterior de su país.

Lo que sí es cierto hoy es que el enfriamiento de las relaciones con Estados Unidos genera alta preocupación por el tratamiento y las consecuencias en temas relacionados con la economía, las inversiones y la migración, entre otros. De ahí que casi la totalidad de la sociedad hondureña demande de la administración Asfura una política exterior coherente, pragmática y orientada a resultados.

Hay coincidencia en que no se trata de subordinar las decisiones nacionales a los intereses de Washington ni de renunciar a la soberanía, sino de comprender que la relación con Estados Unidos es estratégica para la estabilidad económica, la seguridad, el empleo y la protección de cientos de miles de hondureños.