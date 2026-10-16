Honduras frente al desafío del hambre

A la luz de las celebraciones de hoy por el Día Mundial de la Alimentación, se debate sobre las condiciones deplorables en las que viven millones de personas sin acceso a una alimentación básica en el mundo y, por ende, en Honduras, país donde más del 60 % de su población vive en condiciones de pobreza.

Las estadísticas nos muestran la crudeza de esa realidad. Más de 1.5 millones de hondureños no cuentan con los recursos necesarios para llevar a la mesa de sus hogares los alimentos básicos para una vida saludable.

La tragedia del hambre tiene varios actores. El cambio climático es uno de los más citados en estos tiempos. El fenómeno de El Niño nos trajo sequías severas que terminaron con los cultivos de subsistencia de miles de personas a nivel nacional, pero, en otros años, han sido las lluvias y las inundaciones las culpables. La falta de políticas públicas sostenibles en el tiempo para atender con eficacia esta problemática es otra de las causas que no pueden obviarse en la ecuación del hambre y la pobreza.Uno de los datos más alarmantes es que aproximadamente uno de cada cuatro niños en Honduras sufre de desnutrición crónica, lo que deja huellas permanentes en su desarrollo físico y cognitivo.

Sería injusto decir que los gobiernos no han hecho nada. Pero ver que las estadísticas de miseria permanecen inamovibles década tras década nos obliga a concluir que lo hecho simplemente no ha sido suficiente o, peor aún, ha carecido de la continuidad y el rigor que exige una crisis humana.

Las soluciones y los diagnósticos están sobre la mesa; no hay nada que inventar. Lo que ha faltado, y sigue faltando, es la auténtica voluntad política de priorizar la vida de quienes no cuentan con las herramientas necesarias para superar la pobreza que los agobia.