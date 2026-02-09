Encuentro esperanzador

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se ha reunido el sábado anterior con su par estadounidense Donald Trump, tras la cual se han dado a conocer los temas analizados en la cita sostenida por ambos mandatarios.

“‘Tito’ y yo compartimos muchos de los mismos valores de ‘América Primero’. Mantenemos una estrecha colaboración en materia de seguridad, trabajando juntos para combatir a los peligrosos carteles y narcotraficantes, y deportando a inmigrantes ilegales y pandilleros de Estados Unidos. Conversamos sobre muchos otros temas, como la inversión y el comercio entre nuestros dos países. Él ama al pueblo hondureño y se centra en su salud, bienestar, educación y prosperidad económica”, escribió Trump en su cuenta oficial.

“Estamos hablando de inversión de todo tipo para generar oportunidades de empleo y darle un nuevo giro a las relaciones entre Estados Unidos y Honduras”, ha dicho por su parte Asfura.

Si bien es cierto que por ahora no hay acuerdos concretos pero sí pasos firmes hacia el fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones, de apoyos y cooperación en todas aquellas áreas de interés común, y que los acercamientos se reflejen en programas y proyectos encaminados a beneficiar a la población hondureña, principalmente a aquella que ante la falta de oportunidades decide migrar a los Estados Unidos en busca de las ansiadas oportunidades laborales.

Desde diversos sectores de la sociedad se aplaude la apertura de un diálogo directo con el principal socio económico de Honduras y el país que cobija a más de dos millones de hondureños, en su gran mayoría indocumentados.

De allí la imperante necesidad de seguir generando las condiciones para fortalecer las relaciones con Estados Unidos y seguir trabajando bajo condiciones dignas, de respeto y equidad.