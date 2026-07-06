En vigor el incremento de penas por femicidio

Las estadísticas son crudas. Entre el 1 de enero de 2019 y el 16 de junio de 2026, al menos 2,904 mujeres fueron asesinadas en Honduras. Todas ellas son víctimas de una creciente ola de violencia que arrastra al país desde hace décadas y frente a la cual se hace muy poco para frenar su incidencia.

¿Y quiénes son ellas? Con base en las estadísticas disponibles, son mujeres de todas las edades, incluidas niñas, aunque el grueso de los casos corresponde a mujeres de entre 20 y 39 años. Esto conlleva consecuencias de las que casi nunca se habla: al ser mujeres en edad productiva y reproductiva, en momentos de plena participación económica, su pérdida implica una fuga de talento, ingresos y estabilidad para sus hogares. Además, muchas de ellas son madres que dejan a sus hijos e hijas en la orfandad, enfrentados a un mayor riesgo de pobreza, abandono y un menor acceso a la educación, lo que termina reproduciendo ciclos de vulnerabilidad.

El pasado 4 de julio entró en vigor el paquete de reformas al Código Penal que eleva las penas por femicidio a 30 años de prisión, mientras que en el caso del femicidio agravado, las condenas aumentan de 30 a 40 años, con la posibilidad de alcanzar hasta los 60 años de cárcel. Este paquete también ordena la creación de tribunales especiales para la investigación y judicialización de los casos de femicidio, con el objetivo de agilizar los procesos y mejorar la respuesta institucional ante los alarmantes índices de impunidad.

Hoy en día, la aplicación rigurosa de la ley es vital, pero también es urgente que se impulsen y fortalezcan las políticas de prevención y el respeto pleno de los derechos de las mujeres. Está claro que el éxito de estas reformas no se medirá por cuántas sentencias se dicten, sino por cuántas vidas se logren salvar; porque no debemos olvidar que, detrás de cada cifra, hay una vida truncada, una familia rota y un futuro arrebatado.